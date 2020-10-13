В субботу по Курску снова проедет экотакси

В этот заезд можно будет сдать и «неформат» - пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов

В субботу, 17 октября по Курску снова проедет экотакси. В этот заезд можно будет сдать и «неформат» - пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба.Также эковолонтеры традиционно принимают:- макулатуру без скрепок и пружин, непромасленную, без наклеек и пленок;- алюминиевые и жестяные банки;- пластик: бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры цветные и белые;- твердый бытовой пластик: бутылки из-под косметики, флаконы, канистры, баночки и пакеты;- бутылки из-под бытовой химии, стаканчики, контейнеры, баночки и тюбики;- стекло - необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца (керамика не подходит);- батарейки;- крышечки для проекта ВАЖНЫЕ_МЕЛОЧИ;- стрейч-плёнку (отдельно) и мягкий пластик в виде чистых и сухих пакетов и упаковок без фольгированного слоя.График движения экотакси:10.00 -10.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)10.30 - 10.50 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул.Студенческая, 20А)11.10 - 11.40 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1)12.00 - 12.30 - парковка Европы, 29 (проспект Победы, 48).