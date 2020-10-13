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В субботу по Курску снова проедет экотакси

В этот заезд можно будет сдать и «неформат» - пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов
В субботу по Курску снова проедет экотакси

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В субботу, 17 октября по Курску снова проедет экотакси. В этот заезд можно будет сдать и «неформат» - пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба. 

Также эковолонтеры традиционно принимают:

- макулатуру без скрепок и пружин, непромасленную, без наклеек и пленок;
- алюминиевые и жестяные банки;
- пластик: бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры цветные и белые;
- твердый бытовой пластик: бутылки из-под косметики, флаконы, канистры, баночки и пакеты;
- бутылки из-под бытовой химии, стаканчики, контейнеры, баночки и тюбики;
- стекло - необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца (керамика не подходит);
- батарейки;
- крышечки для проекта ВАЖНЫЕ_МЕЛОЧИ;
- стрейч-плёнку (отдельно) и мягкий пластик в виде чистых и сухих пакетов и упаковок без фольгированного слоя.

График движения экотакси:
 
10.00 -10.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)
10.30 - 10.50 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул.Студенческая, 20А)
11.10 - 11.40 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1)
12.00 - 12.30 - парковка Европы, 29 (проспект Победы, 48).
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