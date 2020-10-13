В Курской области суд вынес приговор золотухинскому разбойнику

Ближайшие пять лет он проведет в колонии общего режима

В Курской области суд вынес приговор 53-летнему мужчине за разбойные нападения на девушек, которые он совершил в прошлом году в Золотухинском районе, сообщает Следственный комитет. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и ч.2 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).Как установило следствие, 21 октября 2019 года, примерно в 19 часов осужденный, находясь на улице Советская в местечке Свобода напал на 19-летнюю девушку, чтобы ограбить. Он подошел к ней сзади и обхвати обеими руками лицо, однако селянке удалось вырваться и убежать.Часом позднее мужчина напал на двух 15-летних девушек на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Советская местечка Свобода. Он также подошел сзади к одной из них и приставил нож к шее. В этом случае целью нападения было также хищение чужого имущества. Девушки оказались спортсменками (они возвращались с тренировки по боксу), оказали сопротивление и убежали. В результате нападения, у одной девушки было порезано плечо, у второй - пальцы левой кисти. Она схватила нож голой рукой и спасла таким образом подругу. Задержать преступника удалось только этой весной.Суд назначил разбойнику наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.