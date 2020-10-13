Но теплая погода продержится еще пару дней

На Курскую область надвигаются дожди с мокрым снегом и похолодание. Такую погоду синоптики прогнозируют к концу недели, но тепло продержится в регионе еще пару дней.Как сообщает «Центрально-Черноземное УГМС», в среду, 14 октября ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами по области пройдут дожди. Ночные температуры будут колебаться от 7ºС до 12ºС тепла, днем воздух прогреется до +17ºС - +22ºС.Примерно такая же погода ожидается и в четверг, 15 октября, а в пятницу похолодает до +16ºС.В конце недели в Курской области похолодает ее сильнее - днем не стоит ждать более 9ºС тепла, а ночью будут заморозки до -1ºС. Также прогнозам синоптиков вероятны дожди с мокрым снегом.