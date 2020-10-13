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На Курскую область надвигаются дожди с мокрым снегом и похолодание

Но теплая погода продержится еще пару дней
На Курскую область надвигаются дожди с мокрым снегом и похолодание

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На Курскую область надвигаются дожди с мокрым снегом и похолодание. Такую погоду синоптики прогнозируют к концу недели, но тепло продержится в регионе еще пару дней. 

Как сообщает  «Центрально-Черноземное УГМС», в среду, 14 октября ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами по области пройдут дожди. Ночные температуры будут колебаться от 7ºС до 12ºС тепла, днем воздух прогреется до +17ºС - +22ºС. 

Примерно такая же погода ожидается и в четверг, 15 октября, а в пятницу похолодает до +16ºС.

В конце недели в Курской области похолодает ее сильнее - днем не стоит ждать более 9ºС тепла, а ночью будут заморозки до -1ºС. Также прогнозам синоптиков вероятны дожди с мокрым снегом.
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