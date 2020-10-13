Врач из курского ковидария рассказал, как медики «пашут из последних сил»
Он призывает курян быть бдительными и аккуратными чуть больше, чем весной
«Это полный пи..., поберегите себя!», пишет врач.
Он говорит, что медики «пашут из последних сил» и призывает курян быть бдительными и аккуратными чуть больше, чем весной.
В Курской области стремительно растет заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки зафиксирован рекордный прирост заболевших - 86 человек. Всего количество подтвержденных диагнозов перевалило за 9 тысяч.