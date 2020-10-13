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Лента новостей / В регионе

Врач из курского ковидария рассказал, как медики «пашут из последних сил»

Он призывает курян быть бдительными и аккуратными чуть больше, чем весной
Врач из курского ковидария рассказал, как медики «пашут из последних сил»

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Анестезиолог-реаниматолог инфекционной больницы имени Семашко Роман Залесский опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором довольно эмоционально характеризует ситуацию с коронавирусом в регионе:

«Это полный пи..., поберегите себя!», пишет врач.  

Он говорит, что медики «пашут из последних сил» и призывает курян быть бдительными и аккуратными чуть больше, чем весной.  

В Курской области стремительно растет заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки зафиксирован рекордный прирост заболевших - 86 человек. Всего количество подтвержденных диагнозов перевалило за 9 тысяч.

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