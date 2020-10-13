Куряне в разы чаще вызывают скорую помощь

ТАКТ». Как отмечают медики, с ростом заболеваемости коронавирусом нагрузка увеличилось в разы. Врачи постоянно в дороге, часто не возвращаясь на станцию - едут с вызова на вызов. Курян медики просят быть ответственнее и соблюдать эпидемиологические требования.Куряне всё чаще стали вызывать скорую помощь, сообщает телеканал «
Жалобы от жителей города на долгое ожидание скорой помощи всё чаще начали появляться в социальных сетях. Как отмечают медработники, причина объективна, связана с увеличением числа вызовов. Обращаться в «скорую» чаще куряне стали с сентября месяца, когда в регионе вновь обострилась пандемия.
Татьяна Дьякова, старший врач смены Курской городской станции скорой медицинской помощи: Как минимум в два раза. Как минимум в два раза количество вызовов выросло. Именно по поводу температуры. Очень многие боятся отдельных симптомов COVID. Например, пропало обоняние. Больше никаких жалоб нет, только отсутствие обоняния. Но всё равно вызывают скорую, а надо было начинать с участкового врача, с лор врача, чтоб выяснить причину. Потому что это не основной симптом COVID – отсутствие обоняния.
Медики отмечают, что большая часть вызовов связана именно с симптомами ОРВИ и коронавируса. Если случай не экстренный, медработники рекомендуют курянам обращаться к участковым врачам. Это поможет снизить нагрузку на станции скорой помощи, которые в данный момент перегружены. Сталкиваться приходится и с реальными случаями заболевания COVID-19. Здесь важна личная дисциплина не только врачей, но и населения.
Константин Хруслов, главный врач Курской городской станции скорой медицинской помощи: Вклад наших граждан тоже очень значим. Очень важно, чтобы люди понимали, что от их действий зависит и их будущее в том числе. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты – маски, респираторы, перчатки. В первую очередь в тех местах, где много людей. Постараться посещать эти места только тогда, когда это является крайне необходимым. То есть, я имею в виду, купить продукты и так далее. Просто так погулять, походить и ещё где-то – это опасно.
Врачи уверены - трудности эти временные. Нагрузка на скорую помощь снизится после окончания второй волны пандемии. При этом, как отмечают медики, пережить непростое время легче вместе. Многое будет зависеть от ответственности курян.
Куряне в разы чаще вызывают скорую помощь
Медики отмечают, что большая часть вызовов связана именно с симптомами ОРВИ и коронавируса