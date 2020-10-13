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В Курске председатель садоводческого товарищества обокрал дачника

Тот, кто обязан был обеспечивать безопасность на территории СНТ, похитил металлические трубы на сумму более 30 тысяч рублей

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У дачника в Курском районе украли профильные трубы на сумму более 30 тысяч рублей. Примечательно, что похитителем оказался тот, кто обязан был обеспечивать безопасность на территории садоводческого товарищества - председатель этого СНТ. 

Курянин устанавливал трубы для ограждения территории. Он завез материал, приготовил, разместил, но еще не укрепил забор, оставив на ночь без присмотра, чем и воспользовался злоумышленник.

Полицейские по «горячим следам» установили автомобиль, на котором вывезди похищенный металл, а также место, где трубы спрятали. Похищенное уже возращено законному владельцу. 

Подозреваемый председатель СНТ - ранее судимый 44-летний житель Курска. О данном факте полицейские проинформируют правление товарищества.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. 

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