В Курске председатель садоводческого товарищества обокрал дачника

Тот, кто обязан был обеспечивать безопасность на территории СНТ, похитил металлические трубы на сумму более 30 тысяч рублей

У дачника в Курском районе украли профильные трубы на сумму более 30 тысяч рублей. Примечательно, что похитителем оказался тот, кто обязан был обеспечивать безопасность на территории садоводческого товарищества - председатель этого СНТ.Курянин устанавливал трубы для ограждения территории. Он завез материал, приготовил, разместил, но еще не укрепил забор, оставив на ночь без присмотра, чем и воспользовался злоумышленник.Полицейские по «горячим следам» установили автомобиль, на котором вывезди похищенный металл, а также место, где трубы спрятали. Похищенное уже возращено законному владельцу.Подозреваемый председатель СНТ - ранее судимый 44-летний житель Курска. О данном факте полицейские проинформируют правление товарищества.Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.