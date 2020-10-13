В Курске председатель садоводческого товарищества обокрал дачника
Тот, кто обязан был обеспечивать безопасность на территории СНТ, похитил металлические трубы на сумму более 30 тысяч рублей
Курянин устанавливал трубы для ограждения территории. Он завез материал, приготовил, разместил, но еще не укрепил забор, оставив на ночь без присмотра, чем и воспользовался злоумышленник.
Полицейские по «горячим следам» установили автомобиль, на котором вывезди похищенный металл, а также место, где трубы спрятали. Похищенное уже возращено законному владельцу.
Подозреваемый председатель СНТ - ранее судимый 44-летний житель Курска. О данном факте полицейские проинформируют правление товарищества.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.