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В Курске отремонтированный детский сад «Лучик» начнет работу в ноябре

Учреждение рассчитано на 130 дошколят, в том числе с ограниченными возможностями здоровья
В Курске отремонтированный детский сад «Лучик» начнет работу в ноябре

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Отремонтированный детский сад «Лучик» начнет работу в ноябре. Сегодня обновленное учреждение посетил губернатор Курской области Роман Старовойт. 

62 ребенка уже зачислены в детский сад и проходят комиссию. Всего учреждение рассчитано на 130 дошколят, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Напомним, скандально известный «Лучик» ранее вернули в муниципальную собственность, сейчас он передан под ведение детсада комбинированного вида №9. Здание было построено в 1972 году и его состояние оставляло желать лучшего. После передачи детсада городу там провели капитальный ремонт. Он обошелся в 45 млн рублей. там заменили вентиляцию, канализацию, водоснабжение и противопожарнаю систему. Установили систему видеонаблюдения и организовали эвакуационные выходы. Полностью обновили лестницы, полы, линолеум, кафель, отремонтировали теплоузел, кровлю и подшили карнизный свес. Закупили новое оборудование для пищеблока, прачечной, медпункта, игровое оборудование, мебель и посуду. 

При торгах удалось сэкономить, за счет чего сделали уличные беседки. Новый асфальт уложили помогли уложить спонсоры, сообщил глава Курска Виктор Карамышев. 

Сейчас сад полностью укомплектован и готов к приему детей. 

«Лучик» не единственное образовательное учреждение, требующее капитального ремонта. Глава региона поручил разработать отдельную программу по капремонту детских садов и школ. Сообщается, что эта работа уже началась.

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