В Курской области возвращают из резерва койки для пациентов с коронавирусом

Красную зону БСМП посетил замгубернатора Андрей Белостоцкий

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Курской области из резерва возвращают койки для ковидных пациентов. Сейчас в больницах региона всего 1194 места. На этой неделе под прием больных коронавирусом вновь развернули 160 коек в хирургическом корпусе БСМП, а до этого 100 мест оборудовали в бывшем онкологическом корпусе.Перепрофилированный терапевтический корпус больницы скорой помощи не прекращал работу ковидного стационара. К имеющимся 160 местам недавно добавили еще 30 коек. Красную зону посетил замгубернатора Андрей Белостоцкий. Он высоко оценил работу медперсонала, многим врачам в связи с пандемией пришлось переквалифицироваться.«Тяжелее всего болезнь протекает у граждан старшего поколения. Лично убедился – в реанимации находятся именно пациенты в возрасте 65 лет и старше. Берегите себя и своих близких, не игнорируйте меры профилактики», – подчеркнул чиновник.До конца недели откроют еще 50 мест под прием больных COVID-19 в Советской ЦРБ. В резерве места в городском роддоме. При необходимости развернут еще 150 коек в центральных райбольницах.