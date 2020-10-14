  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области возвращают из резерва койки для пациентов с коронавирусом

Красную зону БСМП посетил замгубернатора Андрей Белостоцкий
В Курской области возвращают из резерва койки для пациентов с коронавирусом

Читайте также

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Курской области из резерва возвращают койки для ковидных пациентов. Сейчас в больницах региона всего 1194 места. На этой неделе под прием больных коронавирусом вновь развернули 160 коек в хирургическом корпусе БСМП, а до этого 100 мест оборудовали в бывшем онкологическом корпусе. 

Перепрофилированный терапевтический корпус больницы скорой помощи не прекращал работу ковидного стационара. К имеющимся 160 местам недавно добавили еще 30 коек. Красную зону посетил замгубернатора Андрей Белостоцкий. Он высоко оценил работу медперсонала, многим врачам в связи с пандемией пришлось переквалифицироваться. 

«Тяжелее всего болезнь протекает у граждан старшего поколения. Лично убедился – в реанимации находятся именно пациенты в возрасте 65 лет и старше. Берегите себя и своих близких, не игнорируйте меры профилактики», – подчеркнул чиновник.

До конца недели откроют еще 50 мест под прием больных COVID-19 в Советской ЦРБ. В резерве места в городском роддоме. При необходимости развернут еще 150 коек в центральных райбольницах. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске создали Фонд развития города

В Курске открыли новую дорогу на проспекте Дружбы

За день 15 курян попались на пьяной езде

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который поможет жителям курской Кукуевки узаконить свои дома

В Курске пассажиров без масок продолжают высаживать из автобусов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске