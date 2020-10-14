В Курской области возвращают из резерва койки для пациентов с коронавирусом
Красную зону БСМП посетил замгубернатора Андрей Белостоцкий
Перепрофилированный терапевтический корпус больницы скорой помощи не прекращал работу ковидного стационара. К имеющимся 160 местам недавно добавили еще 30 коек. Красную зону посетил замгубернатора Андрей Белостоцкий. Он высоко оценил работу медперсонала, многим врачам в связи с пандемией пришлось переквалифицироваться.
«Тяжелее всего болезнь протекает у граждан старшего поколения. Лично убедился – в реанимации находятся именно пациенты в возрасте 65 лет и старше. Берегите себя и своих близких, не игнорируйте меры профилактики», – подчеркнул чиновник.
До конца недели откроют еще 50 мест под прием больных COVID-19 в Советской ЦРБ. В резерве места в городском роддоме. При необходимости развернут еще 150 коек в центральных райбольницах.