  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске сформирован перечень объектов реконструкции к 1000-летию города

Запланированы масштабные работы и по капиталоёмким дорожным объектам
В Курске сформирован перечень объектов реконструкции к 1000-летию города

Читайте также

В Курске сформирован перечень объектов реконструкции к 1000-летию города. Подготовку к празднованию круглой даты обсудили на совещании у губернатора. Глава региона подчеркнул, что реализация такого масштабного проекта требует значительного времени как на проектно-изыскательские работы, так и на саму реставрацию и строительство новых объектов. 

Генеральный план скорректируют в соответствии с проектом планировки центральной части Курска. Его  утвердят в ноябре. Завершен проект реконструкции здания бывшей мужской гимназии. Научно-проектная документация проходит государственную историко-культурную и общестроительную экспертизы. Ведётся изъятие земельного участка в Первомайском парке – там расположится кукольный театр. Параллельно прорабатывается размещение картинной галереи им. А.Дейнеки. Проектируется панорама «Курская битва», готов проект парка «Патриот». 

Запланированы масштабные работы и по капиталоёмким дорожным объектам. Планируется расширить дорогу по улице Бойцов 9-й дивизии. Сейчас корректируют проектно-сметную документацию по реконструкции дороги по улице Светлой, также запланированы работы по улицам Литовская и 1-я Кожевенная. 

В планах также благоустройство парковой зоны Курска. Туда войдут парк 50-летия ВЛКСМ, урочища «Пасека» и «Хохлов лес». Роман Старовойт порекомендовал подключиться к разработке проектирования Центру компетенций Курской области. 

При этом на «Боевке» некоторые работы необходимы уже сейчас: нужно починить деревянную конструкцию на входе, вымостить дорожку к фотозонам, установить модульный туалет, кронировать деревья и убрать сухостой. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске создали Фонд развития города

В Курске открыли новую дорогу на проспекте Дружбы

За день 15 курян попались на пьяной езде

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который поможет жителям курской Кукуевки узаконить свои дома

В Курске пассажиров без масок продолжают высаживать из автобусов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске