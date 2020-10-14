Запланированы масштабные работы и по капиталоёмким дорожным объектам

В Курске сформирован перечень объектов реконструкции к 1000-летию города. Подготовку к празднованию круглой даты обсудили на совещании у губернатора. Глава региона подчеркнул, что реализация такого масштабного проекта требует значительного времени как на проектно-изыскательские работы, так и на саму реставрацию и строительство новых объектов.Генеральный план скорректируют в соответствии с проектом планировки центральной части Курска. Его утвердят в ноябре. Завершен проект реконструкции здания бывшей мужской гимназии. Научно-проектная документация проходит государственную историко-культурную и общестроительную экспертизы. Ведётся изъятие земельного участка в Первомайском парке – там расположится кукольный театр. Параллельно прорабатывается размещение картинной галереи им. А.Дейнеки. Проектируется панорама «Курская битва», готов проект парка «Патриот».Запланированы масштабные работы и по капиталоёмким дорожным объектам. Планируется расширить дорогу по улице Бойцов 9-й дивизии. Сейчас корректируют проектно-сметную документацию по реконструкции дороги по улице Светлой, также запланированы работы по улицам Литовская и 1-я Кожевенная.В планах также благоустройство парковой зоны Курска. Туда войдут парк 50-летия ВЛКСМ, урочища «Пасека» и «Хохлов лес». Роман Старовойт порекомендовал подключиться к разработке проектирования Центру компетенций Курской области.При этом на «Боевке» некоторые работы необходимы уже сейчас: нужно починить деревянную конструкцию на входе, вымостить дорожку к фотозонам, установить модульный туалет, кронировать деревья и убрать сухостой.