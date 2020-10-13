Завтра половина Курска останется без холодной воды

Подача воды будет прекращена с 8 утра до 8 вечера

В среду, 14 октября в связи с проведением неотложных аварийных работ часть Курска останется без холодной воды.Как сообщает «Курскводоканал», с 8 утра до 8 вечера будет прекращена подача холодной воды в микрорайон «КЗТЗ», на улицу 50 лет Октября с прилегающими, улицу Дзержинского с прилегающими, улицы Бойцов 9 Дивизии, Запольная, Пучковка, 2-я Орловская с прилегающими, Пирогова, Энгельса, Песковские улицы, а также в Северо-Западный и Юго-Западные жилые районы.Курян просят сделать необходимый запас воды.Справки по телефону 70-06-14.