Завтра половина Курска останется без холодной воды
Подача воды будет прекращена с 8 утра до 8 вечера
Как сообщает «Курскводоканал», с 8 утра до 8 вечера будет прекращена подача холодной воды в микрорайон «КЗТЗ», на улицу 50 лет Октября с прилегающими, улицу Дзержинского с прилегающими, улицы Бойцов 9 Дивизии, Запольная, Пучковка, 2-я Орловская с прилегающими, Пирогова, Энгельса, Песковские улицы, а также в Северо-Западный и Юго-Западные жилые районы.
Курян просят сделать необходимый запас воды.
Справки по телефону 70-06-14.