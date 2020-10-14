«Квадра» завершила реконструкцию участка теплосети по улице Дружининской в Курске
Благоустройство территории завершится в течение недели
В ходе реконструкции старый трубопровод там заменили на новый износостойкий (800 м), смонтировали новые неподвижные опоры и запорную арматуру, сообщили в компании. Это должно обеспечить надежное теплоснабжение восьми жилых домов и пяти соцучреждений, подключенных к этой тепломагистрали. Стоимость работ превысила 18 млн рублей.
Накануне по графику участок ввели в работу, поэтому к центральной системе горячего водоснабжения управляющие компании сейчас могут подключать дома в зоне расположения теплосети.
Благоустройство территории обещают завершить в течение недели.