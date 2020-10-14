«Квадра» завершила реконструкцию участка теплосети по улице Дружининской в Курске

Благоустройство территории завершится в течение недели

«Квадра» завершила реконструкцию теплосети по улице Дружининской в Курске. Изначально этот участок не входил в план ремонтной кампании 2020 года, но гидравлические испытания показали, что трубопровод сильно изношен и нуждается в срочной замене.В ходе реконструкции старый трубопровод там заменили на новый износостойкий (800 м), смонтировали новые неподвижные опоры и запорную арматуру, сообщили в компании. Это должно обеспечить надежное теплоснабжение восьми жилых домов и пяти соцучреждений, подключенных к этой тепломагистрали. Стоимость работ превысила 18 млн рублей.Накануне по графику участок ввели в работу, поэтому к центральной системе горячего водоснабжения управляющие компании сейчас могут подключать дома в зоне расположения теплосети.Благоустройство территории обещают завершить в течение недели.