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«Квадра» завершила реконструкцию участка теплосети по улице Дружининской в Курске

Благоустройство территории завершится в течение недели
«Квадра» завершила реконструкцию участка теплосети по улице Дружининской в Курске

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«Квадра» завершила реконструкцию теплосети по улице Дружининской в Курске. Изначально этот участок не входил в план ремонтной кампании 2020 года, но гидравлические испытания показали, что трубопровод сильно изношен и нуждается в срочной замене.

В ходе реконструкции старый трубопровод там заменили на новый износостойкий (800 м), смонтировали новые неподвижные опоры и запорную арматуру, сообщили в компании. Это должно обеспечить надежное теплоснабжение восьми жилых домов и пяти соцучреждений, подключенных к этой тепломагистрали. Стоимость работ превысила 18 млн рублей.

Накануне по графику участок ввели в работу, поэтому к центральной системе горячего водоснабжения управляющие компании сейчас могут подключать дома в зоне расположения теплосети.

Благоустройство территории обещают завершить в течение недели. 

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