В Курске открылся областной Центр закупок

Первыми заказчиками стали медицинские и образовательные организации

В Курске открылся Центр закупок Курской области. Учреждение подведомственно региональному комитету по управлению имуществом.С мая этого года Центр закупок проводит конкурентные закупки с ценой контракта до 3 млн рублей для областных и муниципальных заказчиков, финансируемых из областного бюджета. Исключением являются закупки в сфере дорожной деятельности и капитального строительства. Первыми заказчиками стали медицинские и образовательные организации.Сейчас для организации централизованных закупок заключено более 650 договоров о передаче полномочий по определению поставщиков, подрядчиков и исполнителей с областными заказчиками и порядка 440 договоров с муниципальными образованиями – получателями субсидий из областного бюджета.