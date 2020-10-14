Роман Старовойт запустил конкурс для курских управленцев

Среди наставников «Лидер 46» сам губернатор и его замы

Роман Старовойт запустил конкурс « Лидер 46 ». Он должен помочь найти перспективных руководителей и оказать им поддержку. При этом не важно, где человек работает — в кофейне или крупной корпорации. Губернатор рад всем. Так он и написал на своей странице в соцсети.





Участникам нужно заполнить анкету, рассказав о своём личном опыте и достижениях, выполнить онлайн-тестирование, записать видеоинтервью и пройти личное собеседование. Затем будет командная работа с другими участниками над интересными и сложными задачами. Самых успешных ждёт финал, одного победителя не будет, отмечает глава региона.





В конкурсе могут принять участие люди в возрасте от 25 до 55 лет с управленческим опытом не менее 2 лет. Финалисты попадут в один из кадровых резервов: основной (36—55 лет) или молодёжный (25—35 лет).





Конкурсантов ждет поддержка в развитии, консультации от наставников из числа лидеров администрации и руководителей крупных организаций Курской области. Кто-то из них может пригласить участников к себе в команду. К слову, среди наставников сам губернатор.