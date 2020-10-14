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Новинки недели
Сегодня, 10:27
Найк Борзов и Диктофон ''Космонавт''
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Новая музыка
Sophie Ellis-Bextor ''Crying At The Discotheque''
I Don't Know How But They Found Me ''Leave Me Alone''
Найк Борзов и Диктофон ''Космонавт''
Madeon ''The Prince''
Neon Trees ''Living Single''
Elderbrook ''Back To My Bed''
Сансара и Сова ''Жаль''
Roosevelt ''Echoes''
Lime Cordiale ''Robbery''
Matt Simons ''Better Tomorrow''
Лента новостей
В Курске создали Фонд развития города
Сегодня, 14:34
В Курске открыли новую дорогу на проспекте Дружбы
Сегодня, 14:07
За день 15 курян попались на пьяной езде
Сегодня, 13:39
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который поможет жителям курской Кукуевки узаконить свои дома
Сегодня, 13:18
В Курске пассажиров без масок продолжают высаживать из автобусов
Сегодня, 12:54
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