В Курске определено 10 площадок для складирования снега
Очищать дороги и пешеходные зоны зимой будут 102 снегоуборочные машины
Отдельно Роман Старовойт планирует проверить готовность подрядчиков в Курске. Здесь для содержания дорог и пешеходных зон планируется задействовать 102 единицы снегоуборочной техники. Определено 8 мест постоянного складирования снега и 2 места временного.
Заготовлено в общей сложности несколько десятков тонн противогололедных материалов и реагентов.
Глава региона поставил задачу полностью завершить подготовку к содержанию автодорог зимой до 1 ноября.