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Лента новостей / В регионе

В Курске определено 10 площадок для складирования снега

Очищать дороги и пешеходные зоны зимой будут 102 снегоуборочные машины
В Курске определено 10 площадок для складирования снега

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Губернатор проверил степень готовности дорожных предприятий к содержанию автомобильных дорог зимой. Содержанием региональных трасс по области занимается 15 подрядчиков. На сегодня их автопарк насчитывает 462 машины. 

Отдельно Роман Старовойт планирует проверить готовность подрядчиков в Курске. Здесь для содержания дорог и пешеходных зон планируется задействовать 102 единицы снегоуборочной техники. Определено 8 мест постоянного складирования снега и 2 места временного. 

Заготовлено в общей сложности несколько десятков тонн противогололедных материалов и реагентов.

Глава региона поставил задачу полностью завершить подготовку к содержанию автодорог зимой до 1 ноября.

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