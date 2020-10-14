  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который поможет жителям курской Кукуевки узаконить свои дома

Законопроектом предлагается разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который поможет жителям курской Кукуевки узаконить свои дома

Читайте также

Проблема курской Кукуевки, похоже, сдвинулась с мертвой точки. Как сообщила депутат Госдумы Ольга Германова, парламентарии в первом одобрили законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях". Это поможет кукуевцам официально оформить свои дома, оказавшиеся в буферной зоне заповедника. 

Законопроектом предлагается разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, если в отношении этих участков не могут быть установлены иные изъятия и ограничения, установленные земельным законодательством, - пояснила Ольга Германова. 

При этом виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры строительства по-прежнему будут определяться положением о соответствующей особо охраняемой природной территории. 
Изменять границы национальных парков и исправлять технические ошибки в определении их границ будет правительство. При этом все изменения предварительно подлежат обсуждению на публичных слушаниях.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске создали Фонд развития города

В Курске открыли новую дорогу на проспекте Дружбы

За день 15 курян попались на пьяной езде

В Курске пассажиров без масок продолжают высаживать из автобусов

В Курске память ликвидатора Чернобыльской аварии увековечат в граффити

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске