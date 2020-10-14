Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который поможет жителям курской Кукуевки узаконить свои дома
Законопроектом предлагается разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков
Законопроектом предлагается разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, если в отношении этих участков не могут быть установлены иные изъятия и ограничения, установленные земельным законодательством, - пояснила Ольга Германова.
При этом виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры строительства по-прежнему будут определяться положением о соответствующей особо охраняемой природной территории.
Изменять границы национальных парков и исправлять технические ошибки в определении их границ будет правительство. При этом все изменения предварительно подлежат обсуждению на публичных слушаниях.