За день 15 курян попались на пьяной езде
Из них четверо уже привлекались к ответственности. Теперь они станут фигурантами уголовных дел
11 нарушителей подлежат административной ответственности. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Еще четверо курян будут привлечены уже к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. Эти водители, будучи уже наказанными за управление автомобилем в состоянии опьянения, совершили это нарушение повторно.
Стражи порядка просят курян, ставших свидетелями грубых нарушений правил дорожного движения, сообщать об этом ближайшему экипажу ДПС или в полицию по телефону 02, с мобильного 102.