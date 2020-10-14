За день 15 курян попались на пьяной езде

Из них четверо уже привлекались к ответственности. Теперь они станут фигурантами уголовных дел

На дорогах Курской области продолжаются рейды по выявлению нетрезвых водителей. Только за минувшие сутки сотрудники ГИБДД зафиксировали 15 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения. Наличие алкоголя в организме подтвердило медицинское освидетельствование.11 нарушителей подлежат административной ответственности. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.Еще четверо курян будут привлечены уже к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. Эти водители, будучи уже наказанными за управление автомобилем в состоянии опьянения, совершили это нарушение повторно.Стражи порядка просят курян, ставших свидетелями грубых нарушений правил дорожного движения, сообщать об этом ближайшему экипажу ДПС или в полицию по телефону 02, с мобильного 102.