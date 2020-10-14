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Лента новостей / В регионе

В Курске открыли новую дорогу на проспекте Дружбы

Ленточку торжественно перерезали министр транспорта России, губернатор и мэр 


В Курске открыли новую дорогу на проспекте Дружбы

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В Курске открыли новую дорогу на проспекте Дружбы. Ленточку торжественно перерезали министр транспорта России Евгений Дитрих, губернатор Роман Старовойт и мэр Виктор Карамышев. 

Транспортная развязка, которую ждали без малого 20 лет, соединила Северо-Западный район и Сеймский округ города с выходом на объездную дорогу М-2 «Крым». Протяженность дороги 3,3 км. 4-полосная дорога оборудована по всем требованиям безопасности. Строительство длилось три года. Общая стоимость проекта – свыше 665 млн рублей, 500 млн Курск получил из резервного фонда правительства. 

Это первый крупный дорожный объект в регионе, построенный по программе «БКАД». Приказом Минтранса наградили дорожников, которые занимались строительством новой магистрали. 



ФОТО - ГТРК «КУРСК»
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