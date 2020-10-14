В Курской области рецидивист обокрал свою сожительницу

Он знал распорядок дня девушки и после расставания возвращался в ее дом, чтобы забрать очередное ювелирное украшение

25-летняя жительница Суджанского района обратилась в полицию с заявлением о краже нескольких золотых украшений. Примерное время пропажи она указать не смогла, так как долго не заглядывала в шкатулку с драгоценностями.Правоохранители в течение нескольких дней после начала проверки установили причастного к краже. Им оказался ранее судимый бывший сожитель девушки. Первую кражу он совершил еще в июле этого года. Владелица не заметила исчезновение и на протяжении нескольких месяцев, несмотря на расставание, похититель возвращался в дом, забирая очередное украшение. Молодой человек знал распорядок дня девушки и выбирал время, когда она отсутствует. Дорогостоящие изделия он сдавал в ломбард.Сейчас все украденные украшения изъяты, и после следственных действий их вернут владелице. Возбуждено уголовное дело.