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В Курской области рецидивист обокрал свою сожительницу

Он знал распорядок дня девушки и после расставания возвращался в ее дом, чтобы забрать очередное ювелирное украшение
В Курской области рецидивист обокрал свою сожительницу

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25-летняя жительница Суджанского района обратилась в полицию с заявлением о краже нескольких золотых украшений. Примерное время пропажи она указать не смогла, так как долго не заглядывала в шкатулку с драгоценностями. 

Правоохранители в течение нескольких дней после начала проверки установили причастного к краже. Им оказался ранее судимый бывший сожитель девушки. Первую кражу он совершил еще в июле этого года. Владелица не заметила исчезновение и на протяжении нескольких месяцев, несмотря на расставание, похититель возвращался в дом, забирая очередное украшение. Молодой человек знал распорядок дня девушки и выбирал время, когда она отсутствует. Дорогостоящие изделия он сдавал в ломбард.

Сейчас все украденные украшения изъяты, и после следственных действий их вернут владелице. Возбуждено уголовное дело.
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