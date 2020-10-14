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В 58-й школе Курска дети получили учебники после вмешательства прокуратуры

Руководство школы не обеспечило в полном объеме оснащение образовательного процесса учебными пособиями
В 58-й школе Курска дети получили учебники после вмешательства прокуратуры

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Прокуратура Центрального округа Курска провела проверку по публикации в соцсетях о нарушении прав учеников на обеспечение бесплатными учебниками. Ранее родители учащихся 58-й школы обсуждали отсутствие в ней бесплатных учебников для детей. 

Как выяснилось, руководство школы не обеспечило в полном объеме оснащение образовательного процесса учебными пособиями. На момент проверки 14 сентября школьникам не был выдан 31 комплект учебников.

Это нарушило права детей на общедоступное и бесплатное образование, а также не позволяло решать задачи общеобразовательных программ и снижало качество подготовки обучающихся, отмечают в ведомстве. 

В итоге прокуратура внесла представление председателю городского комитета образования. Нарушения уже устранены. Школьников обеспечили учебниками в необходимом количестве.

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