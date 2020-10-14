В 58-й школе Курска дети получили учебники после вмешательства прокуратуры
Руководство школы не обеспечило в полном объеме оснащение образовательного процесса учебными пособиями
Как выяснилось, руководство школы не обеспечило в полном объеме оснащение образовательного процесса учебными пособиями. На момент проверки 14 сентября школьникам не был выдан 31 комплект учебников.
Это нарушило права детей на общедоступное и бесплатное образование, а также не позволяло решать задачи общеобразовательных программ и снижало качество подготовки обучающихся, отмечают в ведомстве.
В итоге прокуратура внесла представление председателю городского комитета образования. Нарушения уже устранены. Школьников обеспечили учебниками в необходимом количестве.