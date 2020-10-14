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Лента новостей / В регионе

В Курской области на борьбу с бедностью направят 190 млн рублей

Деньги пойдут на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и на различные  программы трудоустройства
В Курской области на борьбу с бедностью направят 190 млн рублей

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В Курской области на борьбу с бедностью направят 190 млн рублей. В эту сумму обойдется социальный контракт на преодоление бедности, который  начнет действовать в регионе в следующем году. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт на большой пресс-конференции приуроченной его двухлетнему пребыванию в должности. Деньги пойдут на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - помощь получат около 6 тысяч семей, а также на различные  программы трудоустройства.
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