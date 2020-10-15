У Романа Старовойта оказалось больше антител к коронавирусу, чем у переболевших курян

Напомним, губернатору ввели уже оба компонента вакцины

У Романа Старовойта после прививки от коронавируса оказалось больше антител, чем у переболевших курян. Об этом он рассказал на прошедшей накануне пресс-конференции.Напомним, губернатору ввели уже оба компонента вакцины. Взятый анализ на антитела показал, что они выработались в достаточном количестве.Что касается жтелей региона, у них уже начал формироваться коллективный иммунитет. Антитела имеют порядка трети курян, сообщил глава региона. Это те, кто переболел, те, кто был инфицирован и перенес болезнь бессимптомно.Несмотря на рост заболеваемости, ужесточать ограничения в Курской области пока не будут. По словам губернатора, подготовленных коек для пациентов с коронавирусом достаточно."Если мы будем понимать, что ситуация ухудшается, будем делать какие-то дополнительные выводы", - отметил Роман Старовойт.