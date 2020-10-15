В Курске «КАМАЗ» на переходе сбил пенсионера
Пострадавший госпитализирован
«КАМАЗа» с прицепом, двигаясь со стороны Москвы в направлении Белгорода, допустил наезд на 78-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева на право по ходу движения грузовика.
В тот же день вечером, около 10 часов 29-летнюю девушку «Хендай» сбил напротив дома № 37А по улице Косухина. За рулем был 27-летний водитель. Он ехал со стороны проспекта Хрущева в сторону Майского бульвара. Курянка также переходила проезжую часть дороги по нерегулируемой «зебре» справа налево по ходу движения автомобиля.
Пострадавших в этих ДТП пешеходов с травмами госпитализировали. отмечается, что оба водителя были трезвыми.
ФОТО - АВТОКАДР_46