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Курских водителей на выходных проверят на трезвость

Сплошные рейды пройдут в районах Курской области
Курских водителей на выходных проверят на трезвость

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В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Сплошные рейды пройдут в районах Курской области. 

Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уже уголовная ответственность. 

Курян призывают сообщать о неадекватных водителях в полицию. Инспекторы готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01 и 36-70-02.

По итогам рейдов, прошедших на минувших выходных за нахождение за рулем в состоянии опьянения отстранены от управления 39 водителей, 8 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, еще 13 водителей привлечены за повторное нарушение.
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