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В этнодеревне под Курском построят церковь, ЗАГС и лабиринт из леса

Территорию рядом с водяной мельницей поделят на историко-культурную зону и этнодеревню
В этнодеревне под Курском построят церковь, ЗАГС и лабиринт из леса

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В этнодеревне в селе Красниково Пристенского района построят церковь. Там заложили первый камень в основание Преображенской церкви. Богослужение совершил епископ Железногорский и Льговский Паисий. Объект предполагается сдать уже следующим летом. В церкви будут проводить в том числе таинство венчания. Поблизости построят и отделение ЗАГС. 

Церковь станет центром туристического сектора. Всего рядом с объектом культурного наследия регионального значения – водяной мельницей конца XVIII века - планируется построить 30 этноподворий. Территорию поделят на историко-культурную зону и этнодеревню, где будут представлены традиционные промыслы и быт жителей Курской области. Также планируется организация пространства современного отдыха. Появятся рекреационные, культурные и спортивные зоны. В планах обустроить большую входную группу и возвести своеобразный лабиринт из леса, рассказал заместитель губернатора Александр Чуркин. 

Сейчас проект находится на стадии разработки.

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