Если она состоится, то средства индивидуальной защиты будут обязательны как для продавцов, так и для посетителей

Последнюю в этом сезоне овощную ярмарку в Курске могут отменить. Все будет зависеть от эпидситуации в регионе. Окончательное решение власти примут через неделю.Две предыдущие ярмарки прошли активно. Только 26 сентября фермеры реализовали 160 тонн картофеля, 60 тонн овощей, 10 тонн яблок, 11 тонн мяса и почти 3,5 тонны рыбы. Также на ярмарке можно было приобрести хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, колбасы и многое другое. Заместитель губернатора Вячеслав Берзин поручил проработать вопросы с ценой на сахар и объёмами зерна, которое пользуется большим спросом.Ранее в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности» был добавлен подпункт об усилении масочного режима. Поэтому члены оргкомитета подчеркнули: на ярмарке средства индивидуальной защиты обязательны как для продавцов, так и для посетителей.Заключительная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2020» запланирована на 24 октября. если она все же состоится, то на торговых площадках увеличат количество тележек, задействуют больше волонтёров, которые помогут пожилым покупателям с погрузкой товаров. На некоторых площадках будут дежурить бригады скорой помощи. Торговля будет организована на шести площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, пл. Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».