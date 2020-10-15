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Лента новостей / В регионе

Последнюю в этом сезоне овощную ярмарку в Курске могут отменить

Если она состоится, то средства индивидуальной защиты будут обязательны как для продавцов, так и для посетителей
Последнюю в этом сезоне овощную ярмарку в Курске могут отменить

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Последнюю в этом сезоне овощную ярмарку в Курске могут отменить. Все будет зависеть от эпидситуации в регионе. Окончательное решение власти примут через неделю. 

Две предыдущие ярмарки прошли активно. Только 26 сентября фермеры реализовали 160 тонн картофеля, 60 тонн овощей, 10 тонн яблок, 11 тонн мяса и почти 3,5 тонны рыбы. Также на ярмарке можно было приобрести хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, колбасы и многое другое. Заместитель губернатора Вячеслав Берзин поручил проработать вопросы с ценой на сахар и объёмами зерна, которое пользуется большим спросом. 

Ранее в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности» был добавлен подпункт об усилении масочного режима. Поэтому члены оргкомитета подчеркнули: на ярмарке средства индивидуальной защиты обязательны как для продавцов, так и для посетителей. 

Заключительная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2020» запланирована на 24 октября. если она все же состоится, то на торговых площадках увеличат количество тележек, задействуют больше волонтёров, которые помогут пожилым покупателям с погрузкой товаров. На некоторых площадках будут дежурить бригады скорой помощи. Торговля будет организована на шести площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, пл. Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».

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