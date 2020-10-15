Банк России выпустил памятные монеты в честь медиков и работников транспортной сферы

Их номинал 25 и 10 рублей

Банк России выпустил в обращение две памятные монеты: 25-рублевая посвящена самоотверженному труду медиков, 10-рублевая - работникам транспортной сферы.На реверсе 25-рублевой монеты изображены мужчина и женщина в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания больницы и кареты скорой помощи. А на лицевой стороне – герб России, товарный знак Московского монетного двора, номинал, год выпуска. Ее тираж пять миллионов.На реверсе 10-реблевой монеты изображен человек с эмблемой Минтранса на рукаве рубашки на фоне самолета, поезда и автомобиля. Тираж этой монеты - один миллион экземпляров.«Выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации», — напоминают в курском отделении Банка России.