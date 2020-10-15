Губернатор Курской области отчитался о своей работе за двухлетний период

ТАКТ». Любопытным для прессы было признание курского губернатора о немалом удивлении и первом негативном впечатлении от Курска два года назад – отсутствии нормального уличного освещения.Большая пресс-конференция Романа Старовойта началась с презентационного отчета, который в равной степени был докладом о проделанной за два года работе и подробным рассказом о дальнейших шагах администрации в долгосрочной перспективе, передает телеканал «
Особо в своем отчете Роман Старовойт отметил самый амбициозный градостроительный проект последних десятилетий. Речь идет о восстановлении историко-культурного облика центра Курска. Речь идет о больших территориях вокруг завода «Электроаппарат». Уже заканчивается проектная подготовка, за ближайшие годы будет сформирован единый архитектурный облик центра, который одобрили он-лайн голосованием десятки тысяч курян. Будет восстановлен ансамбль Знаменского монастыря, перепрофилированы бывших заводские корпуса. Их займут культурно-общественные организации, наконец получит постоянную прописку областной краеведческий музей со своими бесценными историческими фондами.
Обратил внимание Роман Старовойт и на новый проект «Курское долголетие». Он должен объединить в себе социальную поддержку, культуру, образование и здравоохранение. Программа включает в себя не только посещение концертов, лекций и кружков, но и возвращение пенсионеров к спортивной активности, получение ими дополнительного образования. Уже давно работающий в регионе «Университет пожилого человека», на базе которого можно бесплатно обучиться иностранным языкам, народным промыслам, финансовой и компьютерной грамотности – получит новое развитие тоже. Средства массовой информации Губернатор попросил о посильной помощи.
Школа олимпийского резерва художественной гимнастики, главный футбольный стадион города, скорое открытие в парке КЗТЗ – суперсовременной Академии тенниса им Тарпищева - это только часть амбициозных проектов губернатора в развитии курского спорта.
У журналистов также появилась возможность задать Роману Старовойта все интересующие вопросы.
Губернатор Курской области отчитался о своей работе за двухлетний период
Любопытным для прессы было признание курского губернатора о немалом удивлении и первом негативном впечатлении от Курска два года назад – отсутствии нормального уличного освещения