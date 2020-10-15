В Курске снизили налог на имущество на 75%. Но не для всех
Ранее куряне стали возмущаться, получив уведомления и обнаружив, что налог вырос в 8-10 раз
В перечень вошли:
- собственники объектов недвижимого имущества, используемых для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;
- собственники объектов недвижимости, образованных в результате раздела объекта недвижимого имущества или иного соответствующего законодательству действия с объектами недвижимого имущества;
- собственники объектов недвижимости, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
Заявление о налоговых льготах можно подать онлолайн через личный кабинет до 1 ноября. Также сейчас проходит новая кадастровая оценка имущества, ознакомиться с ней можно будет уже 1 января, а внести свои возражения - до 26 октября.