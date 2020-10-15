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В Курске снизили налог на имущество на 75%. Но не для всех

Ранее куряне стали возмущаться, получив уведомления и обнаружив, что налог вырос в 8-10 раз
В Курске снизили налог на имущество на 75%. Но не для всех

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Депутаты Горсобрания одобрили снижение имущественного налога на 75% за 2019 год. Ранее куряне стали возмущаться, получив уведомления и обнаружив, что налог вырос в 8-10 раз. Произошло это сразу из-за нескольких факторов, в том числе из-за изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости, ответили в горадминистрации. Правда льгота утверждена не для всех налогоплательщиков, а для отдельных категорий.  

В перечень вошли:
- собственники объектов недвижимого имущества, используемых для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;

- собственники объектов недвижимости, образованных в результате раздела объекта недвижимого имущества или иного соответствующего законодательству действия с объектами недвижимого имущества;

- собственники объектов недвижимости, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

Заявление о налоговых льготах можно подать онлолайн через личный кабинет до 1 ноября. Также сейчас проходит новая кадастровая оценка имущества, ознакомиться с ней можно будет уже 1 января, а внести свои возражения - до 26 октября.
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