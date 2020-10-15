За время операции «Мак-2020» курские полицейские изъяли около 24,5 кг наркотиков

Удалось выявить и уничтожить 164 наркоочага

Курские полицейские подвели итоги третьего этапа межведомственной комплексной оперативно – профилактической операции «Мак».Возбуждено 52 уголовных дела в сфере незаконного оборота наркотиков, составлено 65 административных протоколов. Изъято более 7 кг наркотических средств, большая часть из которых – растительного происхождения.В общей сложности, за три этапа проведения операции «Мак-2020» полицейские изъяли около 24,5 кг растительных наркотиков.Совместными усилиями сотрудников органов внутренних дел и органов местного самоуправления удалось выявить и уничтожить 25 очагов дикорастущих наркосодержащих растений, а всего за три этапа операции – 164 наркоочага.