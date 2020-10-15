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Содержание детских площадок во дворах ляжет на курян

Депутаты Курского городского Собрания одобрили передачу детских площадок в общую долевую собственность жильцов многоэтажек
Содержание детских площадок во дворах ляжет на курян

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Депутаты Курского городского Собрания одобрили передачу детских площадок в общую долевую собственность жильцов многоэтажек. Сделано это для того, чтобы площадки было проще содержать в пригодном для детских игр состоянии. Сейчас за техническим состоянием установленных во дворах площадок никто не следит. Теперь же содержание детских игровых площадок ляжет непосредственно на курян. Но только после их согласия на общем собрании. 

На данный момент в Курске демонтировано 14 аварийных детских площадок. На установку новых современных комплексов вместо них необходимо 14 млн рублей. 

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