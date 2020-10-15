Курянам рассказали, куда обращаться, если отопление не подключили по графику
Сегодня в Курске стартовал отопительный сезон
Отмечается, что подача тепла в жилые дома будет проходить поэтапно в течение пяти дней, включая субботу и воскресенье. Графики подключения домов можно посмотреть на официальном сайте горадминистрации. Всего в Курске 2009 многоквартирных домов и 239 объектов социальной сферы.
Если в течение дня, который указан в графике, в доме отопление не появилось, жители должны обратиться в свою управляющую компанию. Это первый шаг. Если «управляйка» не устраняет проблему и отопления по-прежнему нет, следующий шаг – звонок на «горячую линию» в городской комитет ЖКХ или в администрацию своего округа.
В Центральном округе обратиться с заявками по вопросам отопления можно по телефонам 70-22-94, 70-22-86, 70-23-18.
В Сеймском округе «горячая линия» работает по телефонам 37-01-01, 37-01-06, 37-17-20.
В Железнодорожном – 26-10-54, 26-12-75, 26-09-34.
В комитете ЖКХ города – 52-15-95, 70-63-65, 52-16-44.
Обратиться по этим телефонам можно в рабочие дни. По выходным в городском комитете ЖКХ будет работать телефон 52-15-95.
Дополнительно можно направить заявку в единую дежурную диспетчерскую службу, которая работает на базе городского управления по делам ГО и ЧС по телефонам 51-92-80, 51-92-91, 51-92-89.
Ещё один способ решения проблемы нарушения сроков подачи тепла в многоквартирный дом - обращение в Государственную жилищную инспекцию Курской области. Там также будет работать «горячая линия» - 74-70-42. Кроме этого, в жилинспекции сформированы рабочие группы, готовые, при необходимости, выехать по жалобе на место, в том числе и в выходные дни.