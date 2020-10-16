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В центре Курска реставрируют объект культурного наследия

Ворота между домами № 86 и № 90 на улице Ленина ремонтируют за счет спонсоров
В центре Курска реставрируют объект культурного наследия

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В Курске приступили к реставрации недавно выявленного объекта культурного наследия – ворот на улице Ленина. Архитектурное сооружение располагается между домами № 86 и № 90. Этот архитектурный ансамбль в центре города сложился в послевоенные 50-е годы. 

Проект разработал Центр компетенций Курской области совместно с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия. Над реставрацией ворот трудятся специалисты имеющие лицензию, поэтому в администрации уверены, что рустовка сохранится. Согласно проекту будет создан единый цветовой ансамбль,  рассказала советник губернатора Анна Коновалова. 

Архитектурное сооружение выкрасят в цвета 86-го дома – здание уже имеет цельный облик благодаря программе капремонта. В дальнейшем под колористку ворот подтянут и дом № 90. Этот же прием будут использовать по всей улице Ленина. В результате получится цельная улица с единым архитектурно-художественным решением,  говорят в Центре компетенций. 

Также в рамках внедрения дизайн-кода на центральной улице Курска демонтируют незаконные рекламные конструкции и вместе с предпринимателями приводят в порядок фасады. 

Отмечается, что работы по реставрации ворот проводятся за счет благотворителей.
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