В центре Курска реставрируют объект культурного наследия

Ворота между домами № 86 и № 90 на улице Ленина ремонтируют за счет спонсоров

В Курске приступили к реставрации недавно выявленного объекта культурного наследия – ворот на улице Ленина. Архитектурное сооружение располагается между домами № 86 и № 90. Этот архитектурный ансамбль в центре города сложился в послевоенные 50-е годы.Проект разработал Центр компетенций Курской области совместно с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия. Над реставрацией ворот трудятся специалисты имеющие лицензию, поэтому в администрации уверены, что рустовка сохранится. Согласно проекту будет создан единый цветовой ансамбль, рассказала советник губернатора Анна Коновалова.Архитектурное сооружение выкрасят в цвета 86-го дома – здание уже имеет цельный облик благодаря программе капремонта. В дальнейшем под колористку ворот подтянут и дом № 90. Этот же прием будут использовать по всей улице Ленина. В результате получится цельная улица с единым архитектурно-художественным решением, говорят в Центре компетенций.Также в рамках внедрения дизайн-кода на центральной улице Курска демонтируют незаконные рекламные конструкции и вместе с предпринимателями приводят в порядок фасады.Отмечается, что работы по реставрации ворот проводятся за счет благотворителей.