За минувший день подтверждено 90 новых диагнозов, из них 39 - в Курске

Рекордное за всю пандемию число случаев коронавируса выявлено в Курской области. За минувший день подтверждено 90 новых диагнозов, из них 39 - в Курске. Выписано при этом 22 пациента. 2023 курянина продолжают лечение.





От тяжелой коронавирусной пневмонии скончались еще двое курян - мужчина 84 лет и женщина 68 лет. Таким образом, по данным регионального оперштаба, официально зарегистрировано 63 смерти от COVID-19.





В целом по России зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — выявлено 15 150 новых случаев в 85 регионах (накануне было 13 754). Это максимум за все время пандемии.