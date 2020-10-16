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Лента новостей / В регионе

Рекордное за всю пандемию число случаев коронавируса выявлено в Курской области

За минувший день подтверждено 90 новых диагнозов, из них 39 - в Курске

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Рекордное за всю пандемию число случаев коронавируса выявлено в Курской области. За минувший день подтверждено 90 новых диагнозов, из них 39 - в Курске. Выписано при этом 22 пациента. 2023 курянина продолжают лечение. 

От тяжелой коронавирусной пневмонии скончались еще двое курян - мужчина 84 лет и женщина 68 лет. Таким образом, по данным регионального оперштаба, официально зарегистрировано 63 смерти от COVID-19. 

В целом по России зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — выявлено 15 150 новых случаев в 85 регионах (накануне было 13 754). Это максимум за все время пандемии.
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