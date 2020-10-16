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Лента новостей / Происшествия

В Курской области водителя «КАМАЗа» ранило осколками заркала

Проезжавший мимо грузовик зацепил зеркало заднего вида «КАМАЗа», осколки попали в лицо шоферу

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О необычной аварии, случившейся 15 октября в Курской области, сообщает ГИБДД. Столкновения как такового не было, однако водитель попал в больницу. 

Около 10 часов вечера 24-летний водитель нехал за рулем автомобиля «КАМАЗ» по автодороге «Снагость - Любимовка – Обуховка». В какой-то момент проезжавший мимо грузовик зацепил зеркало заднего вида «КАМАЗа». От столкновения осколки зеркала  повредили лицо шофера. В результате молодого мужчину доставили в кореневскую райбольницу, где ему оказали необходимую помощь.

Отмечается, что ни грузовой автомобиль, совершивший столкновение, ни его водителя установить не удалось.

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