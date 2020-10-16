Мемориальный комплекс «Северный фас Курской дуги» могут выполнить в форме меча

Такую концепцию предложил академик Российской академии художеств Василий Нестеренко. Ведутся переговоры и с другими художниками

В Поныровском районе Курской области создадут историко-культурный мемориальный комплекс «Северный фас Курской дуги». Его планируют закончить к августу 2023 года, к 80-летию Победы в Курской битве. Инициатором создания комплекса стала Межрегиональная общественная организация «Ветераны военной контрразведки», отметили в областном комитете по культуре.Академик Российской академии художеств Василий Нестеренко предлагает выполнить мемориальный комплекс в форме меча. В него войдут: монумент Воину-победителю, музей «Северный фас Курской дуги», памятники «Танк Т-34» и «СУ-100», Вечный огонь, Аллея Памяти с названием фронтов, армий, воинских соединений, участвующих в битве на Курской дуге, обелиск в честь павших на Курской дуге, храм Спаса Нерукотворного. Территория комплекса составит более 80 гектаров.Также ведутся переговоры и с другими художниками.