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Мемориальный комплекс «Северный фас Курской дуги» могут выполнить в форме меча

Такую концепцию предложил академик Российской академии художеств Василий Нестеренко. Ведутся переговоры и с другими художниками
Мемориальный комплекс «Северный фас Курской дуги» могут выполнить в форме меча

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В Поныровском районе Курской области создадут историко-культурный мемориальный комплекс «Северный фас Курской дуги». Его планируют закончить к августу 2023 года, к 80-летию Победы в Курской битве. Инициатором создания комплекса стала Межрегиональная общественная организация «Ветераны военной контрразведки», отметили в областном комитете по культуре.

Академик Российской академии художеств Василий Нестеренко предлагает выполнить мемориальный комплекс в форме меча. В него войдут: монумент Воину-победителю, музей «Северный фас Курской дуги», памятники «Танк Т-34» и «СУ-100», Вечный огонь, Аллея Памяти с названием фронтов, армий, воинских соединений, участвующих в битве на Курской дуге, обелиск в честь павших на Курской дуге, храм Спаса Нерукотворного. Территория комплекса составит более 80 гектаров. 

Также ведутся переговоры и с другими художниками. 

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