Прививки от гриппа сделали более 235 тысяч курян

По последним данным Роспотребнадзора, в Курской области ОРВИ заболели почти 7,5 тысяч человек

В Курской области продолжается вакцинация от гриппа. Прививки сделали более 235 тысяч курян, из них 64 тысяч – дети. Вакцинацию прошли все сотрудники медучреждений, которые не имеют медицинских отводов.Как отмечают в Роспотребнадзоре, для вируса гриппа характерна сезонность. Его активность обычно начинается в конце ноября – начале декабря. Поэтому важно провести вакцинацию до этого периода. По информации областного комитета здравоохранения, в регион поступило свыше 127 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для детей и более 162 тысяч доз вакцин «Флю-М» и «Совигрипп» для взрослых. Практически вся поступившая вакцина уже использована. Ожидается следующая партия.В региональном управлении Роспотребнадзора работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Получить консультацию можно по будням с 9 до 17 часов (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам:- в Курске – 8 (4712) 58-71-86;- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском и Фатежском районах – 8 (47148) 2-46-49;- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах – 8 (47140) 2-14-88;- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах – 8 (47143) 2-16-38;- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах – 8 (47145) 4-39-65.По последним данным в Курской области ОРВИ заболели 7,41 тысяч человек, 56% из них – дети. Заболеваемость гриппом пока не регистрируется, а заболеваемость ОРВИ, по данным лабораторного мониторинга, обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.