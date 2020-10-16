Прививки от гриппа сделали более 235 тысяч курян
По последним данным Роспотребнадзора, в Курской области ОРВИ заболели почти 7,5 тысяч человек
Как отмечают в Роспотребнадзоре, для вируса гриппа характерна сезонность. Его активность обычно начинается в конце ноября – начале декабря. Поэтому важно провести вакцинацию до этого периода. По информации областного комитета здравоохранения, в регион поступило свыше 127 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для детей и более 162 тысяч доз вакцин «Флю-М» и «Совигрипп» для взрослых. Практически вся поступившая вакцина уже использована. Ожидается следующая партия.
В региональном управлении Роспотребнадзора работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Получить консультацию можно по будням с 9 до 17 часов (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам:
- в Курске – 8 (4712) 58-71-86;
- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском и Фатежском районах – 8 (47148) 2-46-49;
- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах – 8 (47140) 2-14-88;
- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах – 8 (47143) 2-16-38;
- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах – 8 (47145) 4-39-65.
По последним данным в Курской области ОРВИ заболели 7,41 тысяч человек, 56% из них – дети. Заболеваемость гриппом пока не регистрируется, а заболеваемость ОРВИ, по данным лабораторного мониторинга, обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.