Курян на выходных ждут туман, дожди и порывистый ветер
Днем ожидается не больше 14ºС тепла, а в ночь на понедельник похолодает до 0ºС
Ночью температура будет колебаться от 3ºС до 8ºС тепла, днем - от 9ºС до 14ºС с положительной отметкой.
Такую же дождливую и холодную погоду синоптики прогнозируют и в воскресенье, ветер усилится. А в ночь на понедельник похолодает до 0ºС, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Спасатели рекомендуют курянам воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, то снизить скорость во время езды.