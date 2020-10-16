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Курян на выходных ждут туман, дожди и порывистый ветер

Днем ожидается не больше 14ºС тепла, а в ночь на понедельник похолодает до 0ºС
Курян на выходных ждут туман, дожди и порывистый ветер

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МЧС предупреждает курян об ухудшении погодных условий на выходных. По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра в Курской области будет облачно с прояснением. Ночью без существенных осадков, а вот утром и днем временами пройдут дожди, местами сильные. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Порывы ветра местами будут достигать 15-17 м/с. 

Ночью температура будет колебаться от 3ºС до 8ºС тепла, днем - от 9ºС до 14ºС с положительной отметкой.

Такую же дождливую и холодную погоду синоптики прогнозируют и в воскресенье, ветер усилится. А в ночь на понедельник похолодает до 0ºС, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. 

Спасатели рекомендуют курянам воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, то снизить скорость во время езды.
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