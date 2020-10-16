В Курске инспекторы Роспотребнадзора и полицейские без предупреждения нагрянули с проверкой на Центральный рынок

Выяснилось, что продавцы соблюдают масочный режим, а покупатели - нет

Представители областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства, Роспотребнадзора, городской администрации и полиции без предупреждения нагрянули с проверкой на Центральный рынок и в близлежащие магазины. Выяснилось, что продавцы выполняют требования по соблюдению масочного режима добросовестно. Чего не скажешь о посетителях - некоторые всё-таки были без средств защиты. Но после беседы с полицейскими согласились, что маска должна быть на лице, а не в кармане.Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что некоторые торговцы не видят разницы между чистящими и дезинфицирующими средствами. При пандемии для обработки поверхностей нужно использовать именно дезинфекторы.Отмечается, что цель таких проверок – не наказать и не оштрафовать, а напомнить о необходимости соблюдать санитарные требования.