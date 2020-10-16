В Курске инспекторы Роспотребнадзора и полицейские без предупреждения нагрянули с проверкой на Центральный рынок
Выяснилось, что продавцы соблюдают масочный режим, а покупатели - нет
Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что некоторые торговцы не видят разницы между чистящими и дезинфицирующими средствами. При пандемии для обработки поверхностей нужно использовать именно дезинфекторы.
Отмечается, что цель таких проверок – не наказать и не оштрафовать, а напомнить о необходимости соблюдать санитарные требования.