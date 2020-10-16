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В курском здравоохранении назревает очередной коронавирусный скандал

Главный врач госпиталя для ветеранов войн сообщил о проблеме с перепрофилированием учреждения под ковидный стационар
В курском здравоохранении назревает очередной коронавирусный скандал

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В курском здравоохранении назревает очередной скандал, связанный с пандемией. Как пишет издание МК - Черноземье со ссылкой на ветеранов, главный врач госпиталя для ветеранов войн Валерий Домекин написал председателю регионального комитета здравоохранения служебную записку, в которой сообщил о проблеме с перепрофилированием госпиталя под ковидный стационар. Однако эта информация пока официально не подтверждена. 

Дело в том, что в госпитале планировали развернуть 200 коек для больных коронавирусом. Но по устному указанию замгубернатора Андрея Белостоцкого шлюзование и необходимые отделочно-ремонтные работы проводились не на всех этажах здания, готовящегося к перепрофелирования, а лишь на первых трех. Таким образом, к приему пациентов подготовили лишь 31 койку, которая отвечает всем требованиям.  При этом на совещании в администрации от главврача потребовали начать прием пациентов, отрапортовав об открытии отделения на 200 коек. Потом его обязали развернуть ковидное отделение на 60 коек, начав прием с 15 октября. Но прием больных в ковидное отделение начался уже с 10-го.  

Работники госпиталя в свою очередь сообщают о нехватке средств индивидуальной защиты, о том, что не организована площадка для санобработки транспорта, и не было должного питания больных.

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