Опрос в соцсети: куряне одобряют работу Старовойта, но не его заместителей

Пока жителей региона, одобряющих деятельность губернатора, вдвое больше, чем тех, кто не одобряет

В соцсети появился опрос, посвященный двухлетию пребывания Романа Старовойта на посту губернатора Курской области. Опрос появился сегодня, проголосовали на момент публикации меньше 900 человек.Как выясняется на данный момент, курян, одобряющих деятельность губернатора, вдвое больше, чем тех, кто не одобряет. Последние в качестве аргументов приводят тот факт, что кроме массовых дорожных работ кардинальных изменений пока не заметили.Еще больше среди проголосовавших тех, кто одобряет работу губернатора, но не одобряет работу его замов - 44,5%. Но в комментариях они свои претензии к команде Старовойта высказать не решились.