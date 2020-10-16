Опрос в соцсети: куряне одобряют работу Старовойта, но не его заместителей
Пока жителей региона, одобряющих деятельность губернатора, вдвое больше, чем тех, кто не одобряет
Как выясняется на данный момент, курян, одобряющих деятельность губернатора, вдвое больше, чем тех, кто не одобряет. Последние в качестве аргументов приводят тот факт, что кроме массовых дорожных работ кардинальных изменений пока не заметили.
Еще больше среди проголосовавших тех, кто одобряет работу губернатора, но не одобряет работу его замов - 44,5%. Но в комментариях они свои претензии к команде Старовойта высказать не решились.