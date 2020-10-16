Курский пенсионер перевел мошенникам 100 тысяч, чтобы помочь "сыну"
Аферисты уговорили старика ночью отправиться к ближайшему банкомату и перевести деньги
Так, 81-летний житель Курска лишился 100 тысяч рублей после одного телефонного звонка. Поздно вечером ему на домашний телефон позвонил мужчина и представившийся сыном. Голос в трубке сообщил испуганным голосом, что сбил насмерть человека. Далее разговор продолжил якобы сотрудник полиции. Тот предложил сразу урегулировать вопрос и потребовал крупную сумму денег.
Пенсионер, не раздумывая, согласился на условия незнакомца. Мужчина вместе с супругой откладывал деньги на похороны, эти сбережения они и решили отдать за «спасение» сына. Уже ближе к полуночи старик отправился к ближайшему банкомату и перевел деньги на абонентские номера, продиктованные аферистами. Вернувшись домой, курянин позвонил сыну, который, как оказалось, все это время был со своей семьей.
Тогда пожилой мужчина понял, что стал очередной жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Правоохранители напоминают курянам о необходимости проверять полученную от посторонних лиц информацию. Подобные преступления всегда можно предотвратить: нужно сделать всего один звонок близкому человеку и убедиться, что с ним все в порядке.