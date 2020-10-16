Курский пенсионер перевел мошенникам 100 тысяч, чтобы помочь "сыну"

Аферисты уговорили старика ночью отправиться к ближайшему банкомату и перевести деньги

Несмотря на ежедневные предупреждения полиции, куряне продолжают слепо верить мошенникам. В полицию обратились 9 потерпевших, которые позволили аферистам украсть у них больше миллиона рублей.Так, 81-летний житель Курска лишился 100 тысяч рублей после одного телефонного звонка. Поздно вечером ему на домашний телефон позвонил мужчина и представившийся сыном. Голос в трубке сообщил испуганным голосом, что сбил насмерть человека. Далее разговор продолжил якобы сотрудник полиции. Тот предложил сразу урегулировать вопрос и потребовал крупную сумму денег.Пенсионер, не раздумывая, согласился на условия незнакомца. Мужчина вместе с супругой откладывал деньги на похороны, эти сбережения они и решили отдать за «спасение» сына. Уже ближе к полуночи старик отправился к ближайшему банкомату и перевел деньги на абонентские номера, продиктованные аферистами. Вернувшись домой, курянин позвонил сыну, который, как оказалось, все это время был со своей семьей.Тогда пожилой мужчина понял, что стал очередной жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.Правоохранители напоминают курянам о необходимости проверять полученную от посторонних лиц информацию. Подобные преступления всегда можно предотвратить: нужно сделать всего один звонок близкому человеку и убедиться, что с ним все в порядке.