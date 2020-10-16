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Курян будут массово прививать от коронавируса

Как отметил глава региона, до конца этого года собираются прививать добровольцев и медработников. С начала 2021-го планируют начать массовую вакцинацию
Курян будут массово прививать от коронавируса

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Статистика по коронавирусу в Курской области на сегодня вновь неутешительная. Новых, более жёстких, ограничений в регионе по-прежнему не вводят. Губернатор Роман Старовойт отметил, что в целях борьбы с пандемией будут использовать другие методы. Сейчас это усиление масочного режима – его соблюдение регулярно проверяют, а нарушителей привлекают к административной ответственности. В ближайшем будущем планируют массовую вакцинацию курян от коронавируса, сообщает телеканал "ТАКТ".

Несмотря на широкую информационную кампанию и очевидную опасность, в Курской области выявляют всё больше случаев нарушений масочного режима. К примеру, только за минувшие сутки в Беловский районный суд поступило 9 дел об административных правонарушениях. Граждане, как сообщают в пресс-службе, находились в общественных местах без средств защиты органов дыхания. К индивидуальным предпринимателям требования более серьёзные. Кроме соблюдения масочного режима работниками, проверяют наличие дезинфицирующих средств. Сотрудники Роспотребнадзора уже выявили несколько нарушений в крупных торговых точках. Предпринимателям грозят серьёзные штрафы.

Екатерина Юшкова, заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Курской области: В данном случае предпринимателю будет направлено предостережение, в дальнейшем будет проконтролировано его выполнение, если данные замечания не исполняются, то в дальнейшем применяются меры административного воздействия. Штрафы довольно-таки серьёзные, на индивидуальных предпринимателей по статье 6.3, ч.2 до 50 тысяч. Если в дальнейшем замечание не устраняют, то документы могут быть направлены в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении эксплуатации объекта сроком до 90 суток.

Масочный режим пока не снижает пугающую статистику по числу заболевших. В начале этой недели в регионе был зафиксирован антирекорд – 86 новых подтверждённых случаев за сутки, сегодня таких 85. Но, как отметил губернатор Курской области Роман Старовойт, вводить дополнительные ограничения не требуется. Курян скоро начнут массово прививать от COVID-19. Вакцину глава региона опробовал на себе. Вчера на пресс-конференции Роман Старовойт поделился впечатлениями.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: Первые 2-3 дня першило горло, и в первый день как будто болезненное состояние – ломота в мышцах была, но температуры не было. На второй день всё, кроме першения в горле, прошло. Я не знаю, это связано с прививкой или нет, дня 3 першило горло, после второго компонента вообще никаких ощущений не было. Я сдавал после этого несколько раз анализ крови и очень, даже больше титры показывают наличие антител, более, чем нормальный результат.

Как отметил глава региона, до конца этого года собираются прививать добровольцев и медработников. С начала 2021-го планируют начать массовую вакцинацию.
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