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Волонтеры снова начнут доставлять продукты или лекарства курянам из групп риска

Отмечается, что однократная продуктовая помощь не оказывается
Волонтеры снова начнут доставлять продукты или лекарства курянам из групп риска

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В Курске возобновил работу волонтерский штаб проекта #Мывместе. Рабочее совещание с представителями волонтерских организаций курских учебных заведений в областном Дворце молодежи провел председатель областного комитета молодежной политики Сергей Котляров. 

Волонтеры помогут курянам с доставкой продуктов или лекарств. Для этого нужно обратиться на «горячую линию» по телефону 8-800-200-3411. 

Помощь окажут пожилым людям старше 65 лет, ветеранам боевых действий, а также людям с ограниченными возможностями здоровья. Отмечается, что однократная продуктовая помощь не оказывается. 

Стать волонтером акции можно на сайте мывместе2020.рф.
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