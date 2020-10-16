Волонтеры снова начнут доставлять продукты или лекарства курянам из групп риска
Отмечается, что однократная продуктовая помощь не оказывается
Волонтеры помогут курянам с доставкой продуктов или лекарств. Для этого нужно обратиться на «горячую линию» по телефону 8-800-200-3411.
Помощь окажут пожилым людям старше 65 лет, ветеранам боевых действий, а также людям с ограниченными возможностями здоровья. Отмечается, что однократная продуктовая помощь не оказывается.
Стать волонтером акции можно на сайте мывместе2020.рф.