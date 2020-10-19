Курские эксперты назвали правильное молоко

По итогам лабораторных тестов две марки оказались небезопасными

Специалисты Курского центра контроля качества проверли молоко на прилавках местных магазинов и назвали марки, которые соответствуют требованиям безопасности.Эксперты отобрали образцы молока питьевого пастеризованного, жирностью 2,5%. Определили 14 самых популярных марок, представленных в торговых сетях. В исследовании приняли участие бренды Курской и соседних областей, Москвы и не только. Традиционная дигустация покупателями в этот раз не проводилась из-за пандемии.Как отмечаеют специалисты, производители часто предлагают продукцию, которая по сути молочной не является, при этом они умудряются завышать цены. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, молоко досконально проверяют и определяют его подлинность.Отмечается, что все образцы произведены по ГОСТу. Эксперты проверили жирнокислотный состав, массовую долю жира, белка и микробиологию. Также провели экспертизу маркировки и упаковки.По результатам лабораторных исследований выяснилось, что 12 образцов молока соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»:1. ТМ «Билла» (АО «ХК Ополье», Россия, Владимирская обл.);2. ТМ «Простоквашино» (АО «Данон Россия», Россия, Липецкая обл.);3. ТМ «Время МУ» (ООО «Курское молоко», Россия, Курская обл., г. Курск);4. ТМ «Авида» (ЗАО Молочный комбинат «Авида», Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол);5. Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5% (АО «Суджанский маслодельный комбинат», Россия, Курская обл., г. Суджа);6. ТМ «Пармалат» (АО «Белгородский молочный комбинат», Россия, г. Белгород);7. ТМ «Лебедянь молоко» (ООО «Лебедяньмолоко», Россия, Липецкая обл., г. Лебедянь);8. ТМ «Домик в деревне» (АО «ВБД», Россия, г. Москва);9. ТМ «Молокошкино» (ООО «Молочный калейдоскоп», Россия, Курская обл., Курский р-он, д. Татаренкова);10. ТМ «Молоко Марьинское» (ООО «Молочный дом», Россия, Курская обл., Октябрьский р-он, п.г.т. Прямицыно);11. ТМ «Вкуснотеево» (ПАО Молочный комбинат «Воронежский», Россия, Воронеж);12. ТМ «Богдаша» (ООО «Ровеньки-маслосырзавод», Россия, Белгородская обл., п. Ровеньки).Два образца молока оказались не соответствующими требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ГОСТу 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия»:1. По микробиологии — ТМ «Томмолоко» (ЗАО «Томмолоко», Россия, Белгородская обл., п. Томаровка);2. По жирнокислотному составу, микробиологии, массовой доли белка - «Красная цена» (ОАО «Брянский молочный комбинат», Россия, Брянская обл., Брянск).С результатами сравнительного смотра качества подробнее можно ознакомиться на сайте Курского центра контроля качества. Их доведут до сведения территориальных Управлений Роспотребнадзора, производителей, торговых предприятий для организации более эффективной работы с поставщиками и обеспечения качества и безопасности реализуемой продукции.