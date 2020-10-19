Курские эксперты назвали правильное молоко
По итогам лабораторных тестов две марки оказались небезопасными
Эксперты отобрали образцы молока питьевого пастеризованного, жирностью 2,5%. Определили 14 самых популярных марок, представленных в торговых сетях. В исследовании приняли участие бренды Курской и соседних областей, Москвы и не только. Традиционная дигустация покупателями в этот раз не проводилась из-за пандемии.
Как отмечаеют специалисты, производители часто предлагают продукцию, которая по сути молочной не является, при этом они умудряются завышать цены. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, молоко досконально проверяют и определяют его подлинность.
Отмечается, что все образцы произведены по ГОСТу. Эксперты проверили жирнокислотный состав, массовую долю жира, белка и микробиологию. Также провели экспертизу маркировки и упаковки.
По результатам лабораторных исследований выяснилось, что 12 образцов молока соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»:
1. ТМ «Билла» (АО «ХК Ополье», Россия, Владимирская обл.);
2. ТМ «Простоквашино» (АО «Данон Россия», Россия, Липецкая обл.);
3. ТМ «Время МУ» (ООО «Курское молоко», Россия, Курская обл., г. Курск);
4. ТМ «Авида» (ЗАО Молочный комбинат «Авида», Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол);
5. Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5% (АО «Суджанский маслодельный комбинат», Россия, Курская обл., г. Суджа);
6. ТМ «Пармалат» (АО «Белгородский молочный комбинат», Россия, г. Белгород);
7. ТМ «Лебедянь молоко» (ООО «Лебедяньмолоко», Россия, Липецкая обл., г. Лебедянь);
8. ТМ «Домик в деревне» (АО «ВБД», Россия, г. Москва);
9. ТМ «Молокошкино» (ООО «Молочный калейдоскоп», Россия, Курская обл., Курский р-он, д. Татаренкова);
10. ТМ «Молоко Марьинское» (ООО «Молочный дом», Россия, Курская обл., Октябрьский р-он, п.г.т. Прямицыно);
11. ТМ «Вкуснотеево» (ПАО Молочный комбинат «Воронежский», Россия, Воронеж);
12. ТМ «Богдаша» (ООО «Ровеньки-маслосырзавод», Россия, Белгородская обл., п. Ровеньки).
Два образца молока оказались не соответствующими требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ГОСТу 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия»:
1. По микробиологии — ТМ «Томмолоко» (ЗАО «Томмолоко», Россия, Белгородская обл., п. Томаровка);
2. По жирнокислотному составу, микробиологии, массовой доли белка - «Красная цена» (ОАО «Брянский молочный комбинат», Россия, Брянская обл., Брянск).
С результатами сравнительного смотра качества подробнее можно ознакомиться на сайте Курского центра контроля качества. Их доведут до сведения территориальных Управлений Роспотребнадзора, производителей, торговых предприятий для организации более эффективной работы с поставщиками и обеспечения качества и безопасности реализуемой продукции.