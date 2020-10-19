Курский «Авангард» и «Знамя» поделили очки в матче ПФЛ

Встреча прошла в воскресенье в Курске и завершилась вничью со счетом 1:1

Курский «Авангард» в воскресенье принимал клуб «Знамя» из Ногинска в рамках 11-го тура первенства ПФЛ. В этой игре обошлось без проигравших - команды поделили очки, сыграв вничью со счетом 1:1.





Гости открыли счет на 49-й минуте, отличился Антон Мамонов, хозяева поля смогли отыграться лишь на 89-й минуте встречи силами Александра Войнова.





По итогам 11-ти туров «Авангард» набирал 11 очков, это 13-е место турнирной таблицы. Следующую игру куряне проведут 24 октября в Белгороде против местного «Салюта».