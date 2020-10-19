Встреча в Подмосковье закончилась со счетом 85:84 в пользу курянок

Курское «Динамо» с трудом переиграло подмосковную «Спарту». Встреча Премьер-лиги прошла в воскресенье в Видном. В течение всей игры вперед вырывались то хозяйки паркета, то гостьи, в итоге курянкам удалось завершить матч с перевесом всего в один балл в свою пользу - 85:84.





Лучшими в составе победительниц стали Раиса Мусина, которая набрала 21 балл, Арике Огунбовале принесла команде 16 очков, дабл-дабл на счету Стефани Мавунга — 11 + 14 подборов.





Следующий матч команда Элен Шакировой проведет в подмосковном Ногинске 21 октября.