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Лента новостей / Спорт

Курское «Динамо» с трудом переиграло подмосковную «Спарту»

Встреча в Подмосковье закончилась со счетом 85:84 в пользу курянок

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Курское «Динамо» с трудом переиграло подмосковную «Спарту». Встреча Премьер-лиги прошла в воскресенье в Видном. В течение всей игры вперед вырывались то хозяйки паркета, то гостьи, в итоге курянкам удалось завершить матч с перевесом всего в один балл в свою пользу - 85:84. 

Лучшими в составе победительниц стали Раиса Мусина, которая набрала 21 балл, Арике Огунбовале принесла команде 16 очков, дабл-дабл на счету Стефани Мавунга — 11 + 14 подборов. 

Следующий матч команда Элен Шакировой проведет в подмосковном Ногинске 21 октября.
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