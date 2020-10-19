В Курской области за день выявлено еще 96 случаев коронавируса

Общее число заразившихся в регионе превысило 9,5 тысяч

Курская область на выходных обновила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. За выходные прирост составил 286 новых случаев, 96 из них - за прошедшие сутки. 142 диагноза за это время выявлено в Курске. Общее число заразившихся в регионе превысило 9,5 тысяч.





Пополнилась и печальная статистика - от коронавирусной пневмонии умерли два пожилых пациента: мужчина 68-ми лет и 71-летняя женщина.





83 пациента выписаны. С учетом всех выздоровевших (76%), под медицинским наблюдением сейчас остаются 2224 курянина.





В целом по России за последние 24 часа выявлено 15 982 заразившихся коронавирусом — это рекордный показатель с начала пандемии. Общее число подтвержденных случаев выросло до 1 415 316.