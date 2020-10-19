Курянина, переходившего дорогу в неположенном месте, переехали несколько машин

Он погиб на месте

18 октября на автодороге «М2-Крым» насмерть сбили пешехода.Как сообщили в ГИБДД, примерно в 6 часов вечера на 533 км трассы 40-летний водитель автомобиля «KIA» допустил наезд на 29-летнего мужчину, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения вне пешеходного перехода. После этого молодого курянина переехали еще несколько автомобилей, двигавшихся в попутном направлении.В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.