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Лента новостей / Происшествия

Курянина, переходившего дорогу в неположенном месте, переехали несколько машин

Он погиб на месте
Курянина, переходившего дорогу в неположенном месте, переехали несколько машин

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18 октября на автодороге «М2-Крым» насмерть сбили пешехода. 

Как сообщили в ГИБДД, примерно в 6 часов вечера на 533 км трассы 40-летний водитель автомобиля «KIA» допустил наезд на 29-летнего мужчину, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения вне пешеходного перехода. После этого молодого курянина переехали еще несколько автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. 

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.





ФОТО - АВТОКАДР_46
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