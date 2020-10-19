Курская пенсионерка пригласила гостей и лишилась банковской карты и украшений

Кошелек с хранящимися там картой и золотым кулоном украла ее знакомая

61-летняя жительница Курска пригласила к себе домой знакомых, а на следующий день после застолья обнаружила пропажу кошелька. На телефон курянки стали поступать смс-оповещения о списании с ее банковской карты денег. Сумма ущерба составила порядка 7 тысяч рублей. Помимо денег пенсионерка лишилась и золотого кулона, хранившегося в кошельке. Женщина обратилась в полицию.Правоохранители довольно быстро нашли воровку. Ею оказалась 32 летняя знакомая пенсионерки, приглашенная в тот вечер к ней в гости. Она призналась, что расплачивалась в магазинах чужой картой. При обыске полицейские обнаружили и изъяли золотой кулон. Его стражи порядка вернули владелице.Похитительница кошелька стала фигуранткой уголовного дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.